Кассир отбился от грабителей жвачкой и пачками кофе. Видео

Кассир одного из круглосуточных магазинов в Иркутской области смог отбиться от двух вооруженных грабителей. Он справился с ними с помощью пачек жевательной резинки и пакетиков кофе.

Момент нападения попал на камеры — видео опубликовал kp.ru в своем Telegram-канале.

Круглосуточный магазин в Усть-Куте Иркутской области ночью попытались ограбить двое вооруженных нападавших. На кадрах видно, как они угрожали кассиру ножом, пытаясь отогнать его от кассового аппарата. Чтобы уйти из-под удара, сотрудник магазина перелез через ленту кассы, но не убежал.

Вместо этого он начал отбиваться от нападавших первым, что попалось под руку: пачками жевательной резинки и пакетиками растворимого кофе. Кассир стал кидать их в грабителей, которые в это время пытались вскрыть кассовый аппарат. В результате нападавшие, которые не ожидали такого отпора от сотрудника, скрылись из магазина с пустыми руками — вскрыть кассовый аппарат они не успели.

Издание отметило, что ролик с камеры попал в социальные сети — теперь жители всего Усть-Кута считают отбившегося от грабителей молодого человека героем.