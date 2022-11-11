Общество 11 ноября 2022, 14:26 Кассационный суд разрешил россиянам требовать компенсацию за громкий лай собак у соседей

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Первый кассационный суд постановил, что россияне имеют право требовать компенсацию, если соседские собаки громко лают. Об этом сообщила RostovGazeta.

Прецедент возник, когда жительница Ростовской области пожаловалась на соседку и двух ее питомцев, которые лают днем и ночью. Женщина уточнила, что постоянный шум мешает нормально жить ей и ее детям. Она потребовала запретить содержать животных и компенсацию в 15 тысяч рублей. Суд отказал ей.

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После этого первый кассационный суд постановил, что держать собак на земельных участках законно, но их хозяйка обязана выплатить компенсацию за шум. Размер выплат определят позже.

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