Касперская предупредила россиян о цифровых «Фукусимах» из-за сбора личных данных

«Использование личных данных платформами, площадками, государственными институциями в России никак не регулируется. Это ведет к злоупотреблениям и неправомерному использованию данных, к рискам дискриминации граждан по самым разным признакам. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые „Фукусимы“», — предупредила Касперская.

По ее словам, в России должны появиться закон о цифровой идентичности, закон о праве на тайну идентичности и закон об обороте пользовательских данных. Они должны быть федеральными. Для полной безопасности людей в стране необходимо создать некий «цифровой кодекс».

Касперская напомнила о конституционной норме о защите частной жизни, однако законы пока не готовы. Есть закон, который регулирует сбор и использование личной информации, который на деле работает только на тех данных, которые помечены как личные. Сюда не попадает видео с камер наблюдения или что-то подобное.

Президент группы компаний InfoWatch надеется, что «цифровой кодекс» появится в России в будущем, но впереди много работы.