Страховые компании готовят скидки по КАСКО и ОСАГО

Страховые компании подготовили льготы и скидки для автовладельцев. Она может составить от 5 до 15%.

Как рассказали эксперты газете «Известия», частично вернуть средства по полису ОСАГО не получится. Это не предусмотрено законодательством.

А вот ожидать скидок на пролонгацию стоит. По разным оценкам она может составить 5-15%, а при идеальном, но маловероятном сценарии — 20%.

По полисам КАСКО у компаний больше свободы. Так «Альфа-страхование» рассматривает возможность вернуть часть премии, платформа Mafin до конца мая дарила клиентам два дополнительных месяца, а «Ингосстрах» до 15 июня компенсирует часть стоимости каско баллами лояльности.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который предусматривает индивидуализацию тарифов ОСАГО. А также возможность временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра.