Кашпировский попросил Путина спасти россиян от вакцинации

Стоит отказаться от массовой вакцинации от коронавируса. С такой просьбой к президенту России Владимиру Путину обратился советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский. Видеообращение опубликовано на YouTube.

В разные годы люди сталкивалось с различными эпидемиями: холерой, чумой, оспой, птичьим гриппом, испанкой.

«И вот разыгралась пандемия коронавируса. Первые ее зачатки, как свидетельствуют статистические данные, — ну, где-то в 2012 году. А до этого? Это какая-то новая вариация пандемии. Но очень грозная, потому оставляет жуткие следы в легких. Многие сомневаются, что такое существует. Существует. Есть много умирающих», — заявил Кашпировский.

Вскоре в мире заговорили о вакцинации, напомнил экстрасенс.

«Билл Гейтс сначала откровенно высказался о том, что будет вакцинация. И сам он является членом одной этой организации всемирной, которая решила осуществить новый мировой порядок и население Земли очистить от лишних. А лишних много», — добавил Кашпировский.

Он отметил, что только после возмущения общественности Гейтс «начал оправдываться».

По мнению экстрасенса, после пандемии начнется страшное — «всемирное погибание людей». В то же время Минздрав России уже заявил о создании медицинского препарата от коронавируса и обязательной вакцинации. Все это может привести к гибели многих граждан, в том числе женщин и стариков.

«Владимир Владимирович, защитите», — обратился Кашпировский.

Массовой вакцинации россиян от коронавируса этой осенью не будет. Сначала нужно будет провести расширенные испытания.

Первыми вакцину получат медицинские работники и пожилые люди, то есть уязвимые слои населения. А людям с повышенной температурой и аллергической реакцией на состав препарата лучше не проходить вакцинацию.