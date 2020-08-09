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    09 августа 2020, 18:17

    Кашпировский попросил Путина спасти россиян от вакцинации

    Алена Макаренко

    Стоит отказаться от массовой вакцинации от коронавируса. С такой просьбой к президенту России Владимиру Путину обратился советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский. Видеообращение опубликовано на YouTube.
    Кашпировский попросил Путина спасти россиян от вакцинации

    В разные годы люди сталкивалось с различными эпидемиями: холерой, чумой, оспой, птичьим гриппом, испанкой.

    «И вот разыгралась пандемия коронавируса. Первые ее зачатки, как свидетельствуют статистические данные, — ну, где-то в 2012 году. А до этого? Это какая-то новая вариация пандемии. Но очень грозная, потому оставляет жуткие следы в легких. Многие сомневаются, что такое существует. Существует. Есть много умирающих», — заявил Кашпировский.

    Вскоре в мире заговорили о вакцинации, напомнил экстрасенс.

    «Билл Гейтс сначала откровенно высказался о том, что будет вакцинация. И сам он является членом одной этой организации всемирной, которая решила осуществить новый мировой порядок и население Земли очистить от лишних. А лишних много», — добавил Кашпировский.

    Он отметил, что только после возмущения общественности Гейтс «начал оправдываться».

    По мнению экстрасенса, после пандемии начнется страшное — «всемирное погибание людей». В то же время Минздрав России уже заявил о создании медицинского препарата от коронавируса и обязательной вакцинации. Все это может привести к гибели многих граждан, в том числе женщин и стариков.

    «Владимир Владимирович, защитите», — обратился Кашпировский.

    Массовой вакцинации россиян от коронавируса этой осенью не будет. Сначала нужно будет провести расширенные испытания.

    Первыми вакцину получат медицинские работники и пожилые люди, то есть уязвимые слои населения. А людям с повышенной температурой и аллергической реакцией на состав препарата лучше не проходить вакцинацию.

    Новости SMI.FM