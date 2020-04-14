Кашпировский начал «консультировать» людей по поводу коронавируса
«Целитель» из 90-х Анатолий Кашпировский начал давать консультации по коронавирусу. Ученый-физик и член комиссии по борьбе со лженаукой РАН Евгений Александров назвал его мошенником и призвал россиян его не слушать. Об этом сообщил iReactor.
По данным РИА ФАН, Александров предупредил, что никакой пользы консультации Кашпировского не принесут. По словам эксперта, «он говорил, что мобилизует собственные резервы организма, давая некие указания организму, и тот с его слов мобилизовался».
«Особой глупости в этом нет, но перед нами технология массового одурения», — уточнил ученый.
Также Александров рассказал, что «время для возвращения выбрано не случайно», «это правильный ход, есть всеобщая обеспокоенность и желание народа получить помощь со стороны».
«Этим умело пользуется Кашпировский», — заключил Александров.