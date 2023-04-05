Общество 05 апреля 2023, 02:09 «Каши грели под мышкой». Жительница Донбасса рассказала, как рожала сына под обстрелами ВСУ «Известия»: жительница Красного Лимана рожала сына под обстрелами ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жительница Донбасса рассказала «Известиям» как рожала сына под обстрелами ВСУ в Красном Лимане. Мать с младенцем полтора месяца жила в подвале, спасаясь от прилетов.

Сейчас женщина с мальчиком находится в безопасности, но ребенок до сих пор вздрагивает от громких звуков.

Реклама

«Конечно, пережили то, что никому не пожелать. Это сейчас уже спокойно. <…> А тогда очень страшно было. Эти прилеты, это вот все очень страшно. Да еще когда нет магазинов, ничего. Там хорошо — соседи все приносили. Каши в бутылочках грели под мышкой», — поделилась жительница Донбасса.

Собеседница издания показала фото их подвала, где они с сыном провели полтора месяца. На кадрах видны голые стены и два матраса. На фотографиях также отражены последствия удара ВСУ — разрушен балкон одной из квартир, выбиты стекла.

Жительница Донецка Мария ранее рассказала, как бои в родном городе оборвали ее детство. Когда все только начиналось в 2014 году, ей было 12 лет. Тогда она и узнала, что такое истребители, как звучит прилет ракет и что делать при обстреле.