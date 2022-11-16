Общество 16 ноября 2022, 19:24 Каша с символикой Z и V получила популярность у россиян MoneyPlace: в России выросла популярность товаров с символикой Z и V РИА «Новости»

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Популярность товаров с символикой спецоперации — Z и V — после некоторого спада вновь подскочила. Об этом рассказали Ura.ru аналитики MoneyPlace, опираясь на статистику оборота Wildberries.

По этим данным, особую любовь покупателей завоевала перловая каша с свининой, на банке с которой изображены обе буквы и есть надпись «Своих не бросаем».

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Показатели продаж таких товаров уже к середине ноября достигли месячного октябрьского показателя. Аналитики сделали вывод о том, что среди некоторых групп людей «патриотические настроения усиливаются».

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Также покупатели интересуются флагами, футболками, брошами, наклейками на автомобили, декорами для одежды с соответствующей символикой.

Еще в марте Министерство обороны России объяснило смысл букв Z и V на боевой технике в зоне СВО: V — символ фраз «Сила в правде» и «Задача будет выполнена, Z — „За победу“. После начала спецоперации букву Z добавили к своим названиям и фотографиям многие каналы в Telegram.