16 ноября 2022, 19:24
Каша с символикой Z и V получила популярность у россиян
MoneyPlace: в России выросла популярность товаров с символикой Z и V
Популярность товаров с символикой спецоперации — Z и V — после некоторого спада вновь подскочила. Об этом рассказали Ura.ru аналитики MoneyPlace, опираясь на статистику оборота Wildberries.
По этим данным, особую любовь покупателей завоевала перловая каша с свининой, на банке с которой изображены обе буквы и есть надпись «Своих не бросаем».
Реклама
Показатели продаж таких товаров уже к середине ноября достигли месячного октябрьского показателя. Аналитики сделали вывод о том, что среди некоторых групп людей «патриотические настроения усиливаются».
Реклама
Также покупатели интересуются флагами, футболками, брошами, наклейками на автомобили, декорами для одежды с соответствующей символикой.
Еще в марте Министерство обороны России объяснило смысл букв Z и V на боевой технике в зоне СВО: V — символ фраз «Сила в правде» и «Задача будет выполнена, Z — „За победу“. После начала спецоперации букву Z добавили к своим названиям и фотографиям многие каналы в Telegram.
Магазины
Продукты
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама