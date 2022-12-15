Общество 15 декабря 2022, 17:11 «Карты Победы» для ветеранов ВОВ предложили выпустить в Нижегородской области

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Для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Нижегородской области, предусмотрено установление комплекса мер социальной поддержки. Об этом сообщило агентство «Нижний Новгород».

В области введут новые льготные категории, по которым ветеранам будут положены компенсации в выплатах ЖКУ.

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Для данной категории граждан также предлагается выпустить специальные «Карты Победы», которые позволят ветеранам посещать различные мероприятия.

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