15 декабря 2022, 17:11
«Карты Победы» для ветеранов ВОВ предложили выпустить в Нижегородской области
Для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Нижегородской области, предусмотрено установление комплекса мер социальной поддержки. Об этом сообщило агентство «Нижний Новгород».
В области введут новые льготные категории, по которым ветеранам будут положены компенсации в выплатах ЖКУ.
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Для данной категории граждан также предлагается выпустить специальные «Карты Победы», которые позволят ветеранам посещать различные мероприятия.
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