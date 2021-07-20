Карты «Мир» подключили к системе Apple Pay

Платежная система «Мир» теперь подключена к системе Apple Pay. Кроме iPhone и Apple Watch, можно осуществлять транзакции через приложение Apple Pay на iPhone, iPad или Mac и на сайтах, открытых в браузере Safari. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

По словам генерального директора «Мир» Владимира Комлева, данную услугу внедрили уже восемь банков России: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Почта банк, банк «Центр-инвест», Тинькофф банк и Примсоцбанк. Владельцы карты будут иметь все действующие преимущества платежной системы. В них входят скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнеров «Мира» и другие предложения. У пользователей сервиса Google Pay возможность подключать карты «Мир» появится с 26 октября.