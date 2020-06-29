Карты «Мир» для выплаты детских пособий будут выдавать до 1 октября

В России решили продлить до 1 октября переход на выплаты детских пособий через карту «Мир». Процесс стартовал с мая 2019 года, после внесения поправок в закон о национальной платежной системе.

Карты должны были выдать не позднее 1 июля 2020 года. Теперь постановление правительства отодвинуло этот срок до 1 октября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«В абзаце втором пункта 2 слова «1 июля» заменить словами «1 октября», — указано в постановлении.

Детские пособия банки стали переводить на карту «Мир» с 1 мая 2019 года. Принятые поправки предполагали, что карты Visa или Masterсard будут пригодны для получения выплат до истечения срока действия. После этого, но не позднее 1 июля, получающему выплаты россиянину выдадут карту «Мир».

В апреле продлили и сроки перевода пенсионных выплат на эти карты — тоже до 1 октября. Это сделали для того, чтобы пожилые клиенты не приходили в банковские офисы в условиях самоизоляции из-за коронавируса.