Карты «Мир» для выплаты детских пособий будут выдавать до 1 октября
Карты должны были выдать не позднее 1 июля 2020 года. Теперь постановление правительства отодвинуло этот срок до 1 октября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.
«В абзаце втором пункта 2 слова «1 июля» заменить словами «1 октября», — указано в постановлении.
Детские пособия банки стали переводить на карту «Мир» с 1 мая 2019 года. Принятые поправки предполагали, что карты Visa или Masterсard будут пригодны для получения выплат до истечения срока действия. После этого, но не позднее 1 июля, получающему выплаты россиянину выдадут карту «Мир».
В апреле продлили и сроки перевода пенсионных выплат на эти карты — тоже до 1 октября. Это сделали для того, чтобы пожилые клиенты не приходили в банковские офисы в условиях самоизоляции из-за коронавируса.