Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

Мособлштаб по борьбе с коронавирусом обновил карту заражения в Подмосковье. На ней видно, что больше всего инфицированных выявили в прилегающих к Москве городских округах.

Источник фото: covid.mz.mosreg.ru

По данным Мособлштаба, еще 460 человек заразились 2019-nCoV за минувшие сутки в Подмосковье. Всего в регионе медики зафиксировали 2315 инфицированных.

От СОVID-19 в Московской области умерли 24 человека. Больше всего инфицированных в Люберцах — 148 человек. В подмосковных больницах лечат не только местных жителей, но и людей из других регионов и иностранцев. Всего 609 человек.

Власти Подмосковья в связи с пандемией ввели строгие ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции. С 15 апреля в регионе нельзя будет пользоваться общественным и личным паспортом без специального пропуска. Жители Московской области сейчас живут в режиме самоизоляции. Никому нельзя без уважительной причины выходить на улицу. Ограничение не касается походов на работу, за продуктами, лекарствами или на прогулку с собакой.

Всего в России по состоянию на 14 апреля 2019-nCoV заразились 21 102 человека. От болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус из Китая, умерли 170 пациентов.