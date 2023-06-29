Общество 29 июня 2023, 00:19 «Карту туриста» для иностранцев запустят в России к концу года Минэкономразвития: «Карта туриста» для иностранцев появится в России в конце года Freepik

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Иностранные туристы смогут использовать новую платежную карту, созданную специально для приезжих из других стран. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках совещания по развитию туризма с президентом России Владимиром Путиным, передала «Российская газета».

«Мы рассчитываем, что „Карта туриста“ будет запущена уже в четвертом квартале этого года», — заявил он.

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По словам Решетникова, закон о запуске такой электронной карты уже принят в третьем чтении. Инициатива подразумевает виртуальную карту «Мир», оформление которой возможно в пределах родной страны. При этом использование платежной карты будет на территории России. Кроме того, с июля 2023 года начнут работу электронные визы для туристов из Ирана и других исламских государств.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ открыты все возможности для эффективного и долгосрочного развития внутреннего туризма. Он отметил, что некоторые страны Запада перестали быть привлекательными для россиян из-за различных санкций и процветающей русофобии. В связи с отсутствием российских путешественников такие государства теряют доходы и репутацию.