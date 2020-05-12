Карту распространения СОVID-19 в Подмосковье обновили

Подмосковные медики за время распространения коронавируса подтвердили уже 22 700 случаев заболевания. Больше всего инфицированных насчитывается в Одинцове.

Первое место о количеству заболевших заняло Одинцово — 1189 человек. За прошедшие сутки там зафиксировали 43 новых случая инфицирования. Днем ранее лидером был Королев, где теперь насчитывается 1184 случая. Общее число пациентов увеличилось на 36 человек.

Также наибольший прирост наблюдается в Красногорске (82 новых пациента). Теперь там проходят лечение 1120 жителей. Третье место с Красногорском разделяет Подольск, где также 1120 случаев заражения. На четвертом месте находятся Люберцы — 1063.

Всего в Московской области подтверждено 22 700 случаев заболевания COVID-19. Побороли инфекцию 1582 человека. Скончались в больницах после инфицирования 219 пациентов. По России количество заболевших достигло отметки в 232 243 человека.

Президент Владимир Путин 11 мая объявил о завершении нерабочего периода в стране. Теперь регионы начнут постепенно снимать ограничения. Начиная с 12 мая в Подмосковье действует масочный режим. Жители обязаны надевать медицинские маски перед выходом из дома. За несоблюдение правил грозит штраф.