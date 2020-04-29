Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

Новую карту распространения 2019-nCoV в регионе составили в Подмосковье. Наибольшее количество заразившихся по-прежнему в прилегающих к Москве городских округах.

Источник фото: covid.mz.mosreg.ru

Первую строчку по количеству инфицированных занимают Люберцы. Там медики зафиксировали 651 случай заражения. Всего один заразившийся в Звездном Городке.

Всего в Московской области 10 917 инфицированных. От болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус, в регионе умерли 90 человек. Подмосковные медики вылечили 389 пациентов, которые ранее подхватили инфекцию.

Ранее внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что перелом ситуации с распространением нового вируса в России не за горами. Он произойдет в ближайшие дни. 28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Все строгие ограничения на этот период сохранятся.

Число подхвативших инфекцию в РФ подобралось к 100 тысячам. Всего заразившихся 99 399 человек. От COVID-19 умерли 972 пациента.