«Карту помощи» для поддержки беженцев из ЛНР и ДНР запустил RT

RT запускает проект под названием «Карта помощи». Он создан для беженцев из Донецкой и Луганской областей. С его помощью попавшие в эвакуацию люди смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.

Чтобы принять участие в «Карте помощи», нужно авторизоваться и отметить свою геолокацию, а также указать количество свободных мест для размещения, сообщил RT. Далее необходимо оставить свои контактные данные для связи.

По всем возникающим вопросам можно написать по электронному адресу: dom@rttv.ru. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте dom.rt.com.

Ситуация в Донбассе обострилась несколько дней назад. Руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР в минувшую пятницу объявило срочную эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Они объяснили это угрозой военного наступления со стороны украинской армии.

По поручению Владимира Путина в приграничных областях начали организацию мест размещения беженцев. Сейчас ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. В воскресенье, 20 февраля, украинские военные 37 раз открывали огонь по территории самопровозглашенной ДНР.