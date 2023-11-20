Общество 20 ноября 2023, 17:08 Карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы Собянин: более миллиона человек получили карту москвича в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В течение 2023 года более миллиона человек, проживающих в столице, получили карту москвича. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что персональная карта способна предоставить доступ к разнообразной системе городских услуг. Ее владельцы получат преимущества, в том числе бесплатное посещение музеев для школьников и студентов колледжей. Она также позволит с комфортом записаться к врачу или взять в библиотеке книгу.

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Общее количество пользователей карты москвича составило почти пять миллионов горожан. В этом году возможность получать такую карту появилась у детей семи лет, которые еще не пошли в школу.

Партнерами карты лояльности стало более 8,5 тысячи компаний — аптек, кафе, магазинов. Чтобы оформить ее, нужно найти соответствующий раздел на портале mos.ru.

Ранее чат-бот столичного дептранса по имени Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов москвичей за три года. За день она способна обработать 13 тысяч сообщений.