Карту концентрации бездомных животных разработают на Камчатке

Власти Камчатки приняли решение о создании тепловой карты концентрации бездомных животных. Ее необходимость заключается в том, чтобы можно было сформировать план по отлову и стерилизации. Об это написал ОТР.

Наиболее активные районы, откуда будет поступать больше всего жалоб, создатели карты пометят красным цветом. Туда направят специальных людей, которые будут производить отлов.

Всего на эти цели из краевого бюджета было выделено около 90 миллионов рублей.