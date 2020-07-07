Карту городских проблем разработали в Кургане

В итоге выяснилось, что почти на каждой улице есть преграды для инвалидов-колясочников. Для них не оборудованы остановки общественного транспорта. Также в городе множество ям, бордюров, мест с разбитым асфальтом и неправильным уклоном. Все это делает невозможным передвижение маломобильных граждан.

«В центре города нет ни одной улицы, по которой может проехать человек на коляске от начала до конца, не используя чью-либо помощь», — заключил Вагин.