Карту газонов создадут в Петербурге

В Санкт-Петербурге создадут карту городских газонов. Разный режим косьбы будет устанавливаться в зависимости от их типа. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По данным издания, комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и местные общественники провели встречу, которая была посвящена городским газонам. На мероприятие пришли около 30 человек, среди которых были муниципальные депутаты и участники группы «Деревья Петербурга».

«С их помощью будет составлена карта, и все участки травяного покрова получат характеристики: луговой газон, партерный, обыкновенный», — рассказала зампред профильного комитета Оксана Гусева.