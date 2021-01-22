Картошку «экономкласса» предложили продавать в России

Картофельный союз предложил российским магазинам продавать корнеплоды меньшего размера в качестве товара «экономкласса». Такая продукция обойдется покупателям на 15-20% дешевле.

Торговым сетям предложили включить в свой ассортимент картофель размером от 35 до 55 миллиметров. Корнеплоды будут упакованы в сетку по 2,5, три и пять килограммов. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина пояснила, что продажа такого товара поможет производителям экономить до 50% на этапе упаковки. В дальнейшем это стабилизирует цены на картофель, а покупатели смогут не переплачивать по 15-20%.

Сейчас торговые сети требуют соблюдать строгие требования по калибровке для каждой партии, пишет «Коммерсант». В итоге производителям приходится сортировать картофель по размерам. Предложение о продаже корнеплодов «экономкласса» уже направили в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС).

Ранее терапевт Томас Фрилинг включил картофель в мундире в список лучших продуктов для микрофлоры кишечника. Корнеплод хорошо влияет на слизистую оболочку кишечника так же, как бананы, рыба и черный хлеб.