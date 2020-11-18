Картонные гробы для кремации начали продавать в Крыму

Национальная мемориальная компания Крыма предложила клиентам экологичные гробы из картона. Они быстро сгорают в кремационных печах, экономят древесину, весят не больше пяти килограммов и стоят дешевле обычных.

Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель компании Михаил Ремез.

«При кремации экогроб (из картона) сгорает за 3-5 минут в отличие от традиционных из дерева… При применении такого вида гробов для кремаций и обычных захоронений существенно уменьшится потребление древесины на эти цели», — сказал он.

Экогробы делаются из плотного картона, который позволяет выдержать вес до 120 килограммов. При этом сами весят не больше пяти килограммов. По мнению директора компании, они подходят для любых видов погребения. Доступны дизайнерские решения — модель, цвет или принт можно выбрать.

На сайте Национальной мемориальной компании сказано, что использование картонных гробов позволит сэкономить до 80% общего потребления древесины в отрасли. Часть полученной от них прибыли пойдет на высадку новых деревьев. При изготовлении экогробов используются экологически чистые материалы и заглушки вместо гвоздей.

Ранее в московском ГБУ «Ритуал» начали предлагать гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса.