17 ноября 2022, 19:24
Картонного Зеленского поставили у здания наркодиспансера в Красноярске
Минздрав Красноярска: медики не размещали фигуру Зеленского у наркодиспансера
Ростовую фигуру президента Украины Владимира Зеленского из картона разместили у наркологического диспансера в Красноярске. Снимок разместил Telegram-канал «Петр Фонтаныч».
На снимке видно, как фигура примотана к столбу. В руках ростовой куклы размещена табличка с надписью «Работаем даже с самыми тяжелыми случаями», а стрелка указывает на находящийся рядом корпус наркодиспансера.
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«Эх, уж если сам президент Украины (с его-то опытом) рекомендует наш диспансер, то, может, и нам обратить на него внимание», — отметили в паблике.
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В краевом Минздраве сообщили, что медицинское учреждение не размещало фигуру Зеленского. Там отметили, что своеобразную рекламу уже убрали.
«Учреждение этот объект не размещало. Он убран», — отметил собеседник РИА «Новости».
В Минздраве подчеркнули, что проинформировали соответствующие органы об инциденте.
Украинский портал «Страна.ua» в августе сообщил, что в Киеве задержали наркодилера, снабжавшего парламентариев президентской партии «Слуга народа» запрещенными веществами. У него нашли свыше 20 пакетов с расфасованным порошком, наличные деньги, электронные весы и патроны.
Наркотики
Владимир Зеленский
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