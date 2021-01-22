Картофельный союз заступился за мелкую картошку

Маленький картофель размером 35-55 миллиметров не хуже крупного. Он будет стоить дешевле и использоваться для запекания. Об этом заявил председатель российского Картофельного союза Сергей Лупехин.

«Картофель калибра 35-55 миллиметров не уступает по качественным характеристикам более крупному. Это та же картошка, просто другого размера — не гнилая или проросшая, а самая обычная», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, маленький картофель тоже востребован. Его часто берут для запекания. О заметил, что в результате такого вида приготовления получается более здоровая еда.

Лупехин отметил, что производители готовы идти на дополнительные издержки для введения маленького картофеля в ассортимент магазинов.

«Для того, чтобы исключить пересортицу, картофель будет мелко расфасован по 2,5-3 килограмма в сетке», — сказал председатель российского Картофельного союза.

Если картофель маленького размера появится в торговых сетях, то у потребителей будет больше выбор, а сельхозпроизводители увеличат сбыт продукции и сократят издержки. Руководитель Картофельного союза Татьяна Губина в комментарии газете «Коммерсантъ» добавила, что такой картофель будет на 15-20% дешевле.

Инициативу уже направили на рассмотрение в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС). Об этом написала «Газета.ru». Такой картофель предложили называть товаром экономкласса.