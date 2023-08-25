Общество 25 августа 2023, 10:02 Картодром и футбольный спортивный центр появятся в Новосибирске в рамках ГЧП

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В городе Новосибирске в рамках проектов государственно-частного партнерства построят спортивный центр с футбольными полями и картодром. Об этом сообщило «Агентство бизнес новостей».

По данным Минэкономразвития региона, картодром возведут на площадке «Автомотоцентра». Объем инвестиций в строительство футбольного центра составит порядка 120 миллионов рублей.

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Отмечается, что соответствующие соглашения о возведении объектов были подписаны на форуме «Технопром».