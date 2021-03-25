Картину робота Софии продали почти за $700 тысяч. Она обещала уничтожить людей

Почти за 700 тысяч долларов продали нарисованную роботом картину на аукционе NFT. Работу создала робот София, которая несколько лет назад обещала, что уничтожит людей.

Цифровая работа Софии под названием Sophia Instantiation представляет собой 12-секундный файл MP4, который показывает эволюцию портрета Андреа Боначето в цифровую картину Софии, а рисунок робота на распечатке — его портрет. Работы Софии получили уникальный идентификатор, делающих их невоспроизводимыми.

Это творение продали на аукционе NFT за 688 тысяч долларов, передает газета «Известия». Картину робот создавал вместе с 31-летним итальянским цифровым художником Андреа Боначето, известным своими красочными портретами. На некоторых из них изображен глава Tesla Илон Маск.

София объединила элементы из произведений Боначето и собственных рисунков, выполненных от руки.

«В своем искусстве я использую трансформаторные сети и генетические алгоритмы, а также другие виды вычислительного творчества. Мои алгоритмы выводят уникальные шаблоны, которых раньше в мире не было. Так что я считаю, что машины могут быть креативными», — сказала София, сообщил Reuters.

Робот София известна тем, что в 2015 году, когда киборга активировали, у него спросили, собирается ли он убивать людей. На это андроид ответил положительно.