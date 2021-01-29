Картину Боттичелли продали более чем за $92 млн

По данным The Wall Street Journal, изначально картина оценивалась в 80 миллионов долларов. Она была написана приблизительно в 1480 году.

В результате «Портрет молодого человека с медальоном» стал самой дорогой работой художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе. Известно, что самую высокую ставку сделал русскоязычный покупатель. Но его имя разглашать не стали.

Ранее картиной владел американский девелопер Шелдон Солоу, он приобрел ее за 1,2 миллиона долларов в 1982 году. До этого самой дорогой работой Боттичелли, проданной на аукционе, была «Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем». В 2013 году она ушла с молотка на аукционе Christie’s за 10,4 миллиона долларов.

В середине января ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, продали на торгах Sotheby’s. Новому владельцу он обошелся в 112 тысяч долларов.