Общество 01 февраля 2024, 12:04 Картаполов объяснил, почему ВСУ атакуют Петербург Депутат Картаполов: атаки ВСУ на Петербург носят демонстративный характер РИА «Новости»

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ВСУ пытаются напугать россиян, пытаясь атаковать Петербург. Такое мнение высказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Парламентской газетой».

По его мнению они носят демонстративный характер. ВСУ хотели бы атаковать промышленные или военные объекты, но система ПВО в городе работает хорошо, поэтому они стараются устрашить горожан, объяснил Картаполов.

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Кроме того, у Петербурга статус второй столицы России, это малая родина Владимира Путина. В Киеве считают, что это придает особое значение атакам.

«Единственные точки, в которых ВСУ могут нанести нам ощутимый инфраструктурный ущерб, — это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области», — пояснил он.

Картаполов предположил, что ВСУ могут попытаться атаковать объекты культурного наследия города.

В ночь на 31 января в Петербурге сбили украинский беспилотник. Дрон упал на территории «Невского мазута» и спровоцировал пожар. Про громкие хлопки в этом районе также сообщал губернатор Александр Беглов.