01 февраля 2024, 12:04
Картаполов объяснил, почему ВСУ атакуют Петербург
Депутат Картаполов: атаки ВСУ на Петербург носят демонстративный характер
ВСУ пытаются напугать россиян, пытаясь атаковать Петербург. Такое мнение высказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Парламентской газетой».
По его мнению они носят демонстративный характер. ВСУ хотели бы атаковать промышленные или военные объекты, но система ПВО в городе работает хорошо, поэтому они стараются устрашить горожан, объяснил Картаполов.
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Кроме того, у Петербурга статус второй столицы России, это малая родина Владимира Путина. В Киеве считают, что это придает особое значение атакам.
«Единственные точки, в которых ВСУ могут нанести нам ощутимый инфраструктурный ущерб, — это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области», — пояснил он.
Картаполов предположил, что ВСУ могут попытаться атаковать объекты культурного наследия города.
В ночь на 31 января в Петербурге сбили украинский беспилотник. Дрон упал на территории «Невского мазута» и спровоцировал пожар. Про громкие хлопки в этом районе также сообщал губернатор Александр Беглов.
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