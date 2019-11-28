Казанцы превратили каршеринговый минивэн в катафалк. Видео

На опубликованных кадрах видно, как каршеринговый автомобильс открытыми задними дверцами стоит около подъезда дома. Последующие кадры сняты через стекло. Из подъезда четыре человека выносят в гроб и грузят его внутрь автомобиля.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что перевозить негабаритные грузы нужно по правилам. Перевозка гроба как раз попадает под этот случай. Так как в водитель взял в каршеринг минивэн, то этот тип автомобиля как раз для этого и предназначен.

«Во всяком случае в каршеринговом пользовательском соглашении указано, что, если водитель перевозит негабаритные грузы, то он должен это делать в соответствии с правилами дорожного движения и не должен портить салон. Поэтому, если правила самого каршеринга не были нарушены, если там ничего не повредили, то, не вижу здесь ничего страшного», — отметил Петр Шкуматов.

Как пояснил «360» специалист по каршерингу, ограничения в перевозке грузов определяются только законодательством. Запрета на перевозку покойников в транспорте нет. Поэтому ничего запрещенного взявший напрокат автомобиль в каршеринге водитель не сделал, когда повез на кладбище гроб с покойником.