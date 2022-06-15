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    15 июня 2022, 12:02

    Каршеринговые авто предложили оборудовать видеорегистраторами и алкозамками

    Полина Гребенщикова

    Депутат петербургского законодательного собрания Павел Крупник предложил в обязательном порядке оборудовать каршеринговые автомобили видеорегистраторами и алкозамками. Об этом написал RT.

    Наличие видеорегистраторов поможет решить спорные ситуации при возможных авариях, а также предотвратит случаи порчи автомобиля. Алкозамки необходимы, чтобы клиенты каршеринга не садились за руль пьяными.

    «Поэтому прошу вас рассмотреть возможность поэтапного оснащения парка арендных автомобилей в пределах одного-двух лет», — говорится в обращении депутата на имя главы Минтранса Виталия Савельева.