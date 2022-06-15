Каршеринговые авто предложили оборудовать видеорегистраторами и алкозамками

Депутат петербургского законодательного собрания Павел Крупник предложил в обязательном порядке оборудовать каршеринговые автомобили видеорегистраторами и алкозамками. Об этом написал RT.

Наличие видеорегистраторов поможет решить спорные ситуации при возможных авариях, а также предотвратит случаи порчи автомобиля. Алкозамки необходимы, чтобы клиенты каршеринга не садились за руль пьяными.

«Поэтому прошу вас рассмотреть возможность поэтапного оснащения парка арендных автомобилей в пределах одного-двух лет», — говорится в обращении депутата на имя главы Минтранса Виталия Савельева.