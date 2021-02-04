Енота нашли под капотом машины столичного каршеринга. Видео

В одной из машин московского каршеринга нашли енота, забравшегося в автомобиль погреться. Теперь сотрудники компании ждут ловца, который поможет достать животное. О судьбе хвостатого пообещали позаботиться.

«Осматривал автомобиль, залезаю под капот, а там енотик сидит», — рассказал за кадром автор видео.

В «Делимобиле» пояснили «360», что животное увидел под капотом механик компании. Мужчина приехал на парковку аэропорта Домодедово для регулярного обслуживания машины. Он хотел залить незамерзайку, но заметил забившегося енота.

«Скорее всего, енот пригрелся и уснул. Орнитологическая служба аэропорта Домодедово пыталась выманить животное, но он остался в автомобиле. Сейчас ждем команду ловцов на енотов. Наши техники останутся до утра караулить его, чтобы он не сбежал и не забился под другой автомобиль», — отметили в компании.

Сотрудники надеются успешно поймать животное. О дальнейшей судьбе енота в каршеринге пообещали позаботиться.