Каршеринг заработал в Москве

Каршеринговые компании «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и YouDrive возобновили свою работу в столице. Минимальный срок аренды авто составляет пять дней.

Как сообщает ТАСС, для бронирования также необходим длительный (рабочий) пропуск. По словам организаций, пользователи сразу стали бронировать машины, как только открыли аренду. Они отметили, что не смотря на действующий режим изоляции, желающих воспользоваться услугой было немало уже в первый день.

В компаниях подчеркнули, что после того, как машину вернут из аренды их снимают с линии и дезинфицируют.

«В нынешних реалиях такая форма аренды машин — необходимое условие для обеспечения безопасности пользователей. Надеемся, что в скором времени мы сможем вернуться к привычному режиму краткосрочной аренды», — рассказали в компании.

С 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничительных мер. Свою работу возобновили МФЦ и каршеринговые сервисы.