Каршеринг станет дешевле

Российское правительство предоставит льготы на покупку автомобиля для арендодателей. Она будет действовать в рамках программы «Доступная аренда». Это снизит стоимость каршеринговых услуг.

Постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно размещено на сайте правительства.

Субсидии смогут покрыть до четверти расходов на приобретение автомобиля. Речь идет об авансовом платеже по договору лизинга. Льготами смогут воспользоваться физлица и предприниматели, работающие по упрощенной схеме налогообложения. Скидки также распространяются на компании, которые планируют сдавать автомобиль в аренду.

Отмечается, что максимальная субсидия для легковых автомобилей составит 350 тысяч рублей, для легковых коммерческих — до полумиллиона рублей, а для остальных — до 900 тысяч рублей.

Главное условие программы — машина должна быть произведена в России. Ожидается, что это поможет реализовать до 14 тысяч машин отечественного производства.

Программа «Доступная аренда» дополняет существующие механизмы, по которым в рамках финансового лизинга предоставляется 10% и 12,5% скидка, в зависимости от приобретаемой техники.

Услуги каршеринга на несколько месяцев приостановили в России из-за эпидемии коронавирусной инфекции. С конца мая сервис заработал в Москве, но с ограничениями — авто нужно арендовать не менее, чем на пять дней. С 22 июня услуга вернулась в Санкт-Петербург.