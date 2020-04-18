Каршеринг не будет работать в Москве и Подмосковье до 1 мая

Власти Москвы и Подмосковья продлили ограничения из-за пандемии коронавируса до 1 мая. Каршеринг не будет работать еще почти две недели.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что каршеринг не будет работать до 1 мая, однако ограничение не коснется велопроката. В Москве схожая ситуация. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий указ. До 1 мая приостановят стройки и ремонтные работы везде, кроме стратегически важных объектов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил ужесточение ограничений в России во время пандемии. По его словам ситуация развивается в тревожном ключе, поэтому могут понадобиться дополнительные меры. Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии еще впереди.

Заразившихся уханьским вирусом в России каждый день становится все больше. Только за последние сутки медики выявили еще 4785 случаев. Всего в РФ 36 793 инфицированных. От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, умерли 313 человек. Чтобы не допустить распространение инфекции, власти страны объявили весь апрель нерабочим.