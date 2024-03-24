Общество 24 марта 2024, 18:21 Карпина шокировала новость о теракте в Crocus City Hall Тренер Карпин признался, что был в шоке после новостей о теракте в Красногорске Пресс-служба МЧС

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Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что его шокировала новость о теракте в подмосковном Crocus City Hall. В интервью «Спорт-Экспресс» он рассказал, что о трагедии узнал из Telegram-каналов.

В тот вечер в концертном зале был его знакомый Виктор Гусев с женой.

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«Слава богу, они не пострадали. Услышал об этом как раз из новостей», — поделился он.

Многие игроки и представители тренерского штаба сборной России начали сдавать донорскую кровь, узнав о случившемся.

Страшная трагедия произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные боевики ворвались в Crocus City Hall и принялись в упор расстреливать невинных людей, а потом устроили пожар. Часть здания обрушилась. В результате ЧП погибли 137 человек, в Москве начали процедуру опознания. Число пострадавших увеличилось до 180.

Спасатели продолжат разбирать завалы в Crocus City Hall в Красногорске ночью. МЧС регулярно публикует новые кадры работы спасателей на месте происшествия.