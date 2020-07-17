Карпина оштрафовали на 100 тысяч за слова о «ненормальном чемпионате»

Штраф выписал Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). Главному тренеру также сделано замечание.

Сам Карпин пропустил заседание комитета по этике. На встрече его представлял адвокат.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение.

«Позиция у адвоката была жесткой, она имеет право на жизнь. Но представитель Карпина не извинялся и остался при своем мнении. Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч», — отметил он.

«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 12 июля. После игры Карпин заявил, что нет предела «человеческой мерзости, мерзости и подлости».

«Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», — пояснил главный тренер.

Ранее основной состав «Ростова» сидел на двухнедельном карантине из-за выявленных случаев коронавируса у игроков. ФК «Сочи» отказался переносить матч, поэтому клубу пришлось вывести на поле юношей, которые никогда не играли в РПЛ. Это был самый молодой состав за всю историю премьер-лиги. Старшему игроку «Ростова» исполнилось 19 лет, младшему — 17. Игра закончилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев.