Карнавальный образ медсестры на Хэллоуин раскритиковали в России

Джокер, толстый Тор и Малефисента. Топ-10 костюмов для праздника всемирного ужаса — Хэллоуина Подробнее

Собеседница издания заметила, что медсестрам, которые работают в травматологии, ожоговых центрах или хосписах, будет не очень приятно видеть представителя своей профессии на «каких-то игривых картинках».

По ее мнению, костюм медсестры на Хэллоуин создает ложный имидж и формирует неправильное восприятие у молодых людей, в особенности у выпускников школ.

«От медсестры требуется много душевных сил, навыков и знаний, при этом труд оплачивается довольно невысоко», — напомнила представитель организации.