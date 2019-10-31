Карнавальный образ медсестры на Хэллоуин раскритиковали в России
Представитель Ассоциации медицинских сестер России разъяснила «Газете.ru», что жители страны, которые выбирают карнавальный образ медсестры на Хэллоуин, искажают представление об этой профессии.
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Собеседница издания заметила, что медсестрам, которые работают в травматологии, ожоговых центрах или хосписах, будет не очень приятно видеть представителя своей профессии на «каких-то игривых картинках».
По ее мнению, костюм медсестры на Хэллоуин создает ложный имидж и формирует неправильное восприятие у молодых людей, в особенности у выпускников школ.
«От медсестры требуется много душевных сил, навыков и знаний, при этом труд оплачивается довольно невысоко», — напомнила представитель организации.