Общество 09 февраля 2024, 00:53 Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид в России Semafor: Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид в ходе поездки в Москву РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву встретился с бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом и актрисой Тарой Рид, которая обвиняла нынешнего американского лидера Джо Байдена в домогательствах. Об этом сообщило издание Semafor.

По данным журналистов, он поговорил несколько часов со Сноуденом, а с Рид записал интервью.

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Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слухи о получении Карлсоном денег за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным — это чепуха и бред. Также он опроверг информацию, что публицист — российский агент.

Как отметили в издании Newsweek, Карлсона могут обвинить в шпионаже в США из-за общения с лидером России. Юрист Айан Корзин назвал подобные обвинения несостоятельными, ведь конституция Америки гарантирует свободу слова.

По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, интервью Путина Карлсону разозлило французские СМИ еще до выхода. Это продемонстрировало, что журналисты Франции не готовы принять реальность.