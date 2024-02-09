Общество 09 февраля 2024, 14:43 Карлсон обошел 89 стендов выставки «Россия» Журналист Карлсон в Москве посетил 89 стендов выставки «Россия» на ВДНХ РИА «Новости»

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Во время поездки в Москву на интервью с президентом Владимиром Путиным журналист Такер Карлсон успел побывать на международной выставке-форуме «Россия». Он обошел весь павильон, посвященный достижениям страны и ее туристическому потенциалу, сообщил RT.

По словам организаторов, американца поразил масштаб и разнообразие России, многие факты стали для него открытием. Такер Карлсон до отъезда успел обойти экспозиции Минпромторга и Минприроды, павильон «Атом» и все 89 стендов павильона № 75 о достижениях, культуре и туризме в регионах.

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Журналист приехал в Россию в начале февраля. Он заявил журналистам, что хотел пообщаться с россиянами, и некоторое время скрывал планы взять интервью у Владимира Путина. Их разговор прошел 6 февраля, Такер Карлсон заявил, что провел в Кремле пять часов. Видео интервью набрало десятки миллионов просмотров в интернете.