Проект закона, который может разрешить губернаторам вводить запрет на некоторые профессии для работающих по патенту мигрантов и устанавливать лимит на выдачу этих патентов, восприняли с критикой.

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов считает, что инициатива просто не будет работать. Такое регулирование имело бы смысл, если бы в России действовал визовый режим для большого потока мигрантов из стран бывшего Советского Союза. Об этом Каримов заявил в разговоре с «360».

Потому что люди не попали бы на территорию РФ сверх того количества, которое губернаторы и в целом РФ затребовали бы. Но с учетом того, что люди приезжают, виз нет, сообщение безвизовое, большая часть работает без оформления патентов, нам представляется в нашем профсоюзе, что такая мера не будет работать Ренат Каримов.

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По его словам, сокращение патентов не приведет к увеличению рабочих мест для россиян. А получится так, что дополнительная часть мигрантов, которые раньше оформляли патенты, будет работать без них, считает эксперт. Он отметил, что уже сейчас в некоторых регионах мигрантам запретили торговать алкоголем. Только непонятно, как именно трактовать эту ограничительную меру.

«Это запрет на торговлю алкоголем или запрет на профессию продавец? Сейчас есть такие сферы экономики, где губернаторы устанавливают определенные ограничения», — рассказал собеседник «360».

Ранее появилась информация, что Минтруд предложил дать возможность губернаторам запрещать мигрантам с патентами работать по некоторым специальностям, а также устанавливать ограничение на выдачу самих патентов. Этот проект закона должны рассмотреть на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в четверг, 14 ноября.