Общество 12 апреля 2024, 14:43 Карьерный наставник Лаврова: зная свои умения, проще подобрать сферу деятельности для развития

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Карьерный наставник центра «Профессии будущего» Алина Лаврова в беседе с RT рассказала, что прежде чем определиться со сферой деятельности, в которой вы хотите развиваться, важно оценить свои знания и навыки.

Лаврова порекомендовала составить список того, что вы делали ранее и что получалось лучше всего. Дело в том, что на работе человек проводить массу своего времени, и его интересы имеют большое значение при выборе профессии.

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«Например, если вам нравится рисовать, то вы можете попробовать себя в роли графического дизайнера или иллюстратора», — добавила эксперт.

Также следует следить за тенденциями и перспективами, поскольку современный рынок труда постоянно развивается.