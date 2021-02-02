Карьерный коуч рассказал о способе замотивировать работника на удаленке

Результаты исследования компании «Мегаплан» показали, что из-за вынужденной дистанционной работы в период пандемии коронавируса почти у половины сотрудников снизилась мотивация, пишет РИА «Новости».

По словам Валинурова, в первую очередь постоянная работа из дома может негативно сказаться на эмоциональном состоянии офисных работников.

«Социализация для человека важна, поэтому личные встречи, коммуникации — пожать руку, похлопать по плечу — совершенно точно людям нужны, им нужна поддержка. Когда мы работаем онлайн, эту поддержку не всегда можно почувствовать», — пояснил коуч.

Как он считает, для повышения мотивации людей руководителям компаний и HR-менеджерам необходимо придумать системы мотивации и вдохновения. Одним из лучших способов взбодрить подчиненного — разрешить ему трудиться несколько дней в месяц из офиса. Так человек получит доступ к живому общению и ярким положительным эмоциям.