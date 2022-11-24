Общество 24 ноября 2022, 14:15 Карьерный консультант Валинуров рассказал, в каких сферах не хватает специалистов Карьерный консультант Валинуров: в России наблюдается нехватка IT-специалистов

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Сейчас в России наблюдается нехватка IT-специалистов и сотрудников на производства, которые занимаются импортозамещением. Об этом рассказал хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров, передала «Вечерняя Москва».

«Люди не хотят и не готовы учиться новым профессиям. Государство выделяет миллиарды рублей на переквалификацию специалистов. Но большинство держатся за старые привычки», — отметил эксперт.

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Валинуров считает, что не стоит держаться за старые профессии, особенно если к ним не лежит душа. Переквалификация, обучение новому принесут пользу в виде заработка и личного удовлетворения, заключил хедхантер.

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