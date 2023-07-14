Общество 14 июля 2023, 19:05 Карьерный консультант Валинуров рассказал, какое хобби указывать в резюме, чтобы повысить шансы при приеме на работу Хедхантер Валинуров: если вы играете в шахматы, об этом следует указать в резюме

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, какие хобби стоит указывать в резюме, а о каких лучше умолчать, чтобы повысить свои шансы при приеме на желаемую должность. Его слова передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, хобби в виде выращивания цветов будет плюсом. Работодателю понравится, если вы любите организовывать праздничные мероприятия. Также стоит указать тот факт, если вы умеете играть в шахматы.

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Работодателя может отпугнуть ваше экстремальное хобби или увлечение картами Таро. По словам Валинурова, ему известен случай, когда кандидату отказали в работе именно из-за его похожего увлечения.