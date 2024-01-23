Общество 23 января 2024, 13:36 Карьерный консультант Валинуров посоветовал не писать про стрессоустойчивость в резюме

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Грамотно составленное резюме вызывает интерес и увеличивает шансы получить желаемую должность. Однако зачастую в таких презентациях встречается ненужная информация. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о самых частых ошибках, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовал отказаться от изобилия прилагательных для характеристики личности. Стоит акцентировать внимание на достижениях.

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«Нет никакого смысла писать про стрессоустойчивость, коммуникабельность или высокую результативность. Лучше покажите эти качества в реальной деятельности. Напишите, что вы перевыполнили план продаж на 20%. Это куда результативнее простых слов», — пояснил специалист.

По его словам, потенциального работодателя также могут насторожить отсутствие фото и неуказанный размер желаемого дохода.