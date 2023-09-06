Общество 06 сентября 2023, 19:02 Карьерный консультант Валинуров посоветовал людям старше 50 лет перед поиском работы составить грамотное резюме

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что людям старше 50 лет немного труднее найти работу в той области, которая требует большой подвижности и концентрации. Однако хорошее резюме и помощь знакомых могут ускорить процесс поиска, передала «Вечерняя Москва».

В резюме следует указать все актуальные данные о своем образовании и опыте. Во время поиска нового места можно обратиться к старым коллегам.

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Если поиски все же затягиваются, то можно этот период потратить на приобретение новых знаний или освоение новой профессии, добавил эксперт.