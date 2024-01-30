Общество 30 января 2024, 13:58 Карьерный консультант Валинуров: переход на четырехдневную рабочую неделю станет большим плюсом для россиян

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал сообщение о том, что в Германии с февраля стартует пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю. По словам эксперта, такая мера стала бы эффективной скорее для россиян, чем для немцев.

Он отметил, что подобная трудовая реформа повысит эффективность труда.

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«Согласно статистике, человек за восьмичасовой рабочий день посвящает своим обязанностям от силы три с половиной часа. Все остальное время посвящается другим делам», — добавил Валинуров.

И вообще, человек создан для счастья, а не работы, добавил эксперт.