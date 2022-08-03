Карьерный консультант Валинуров назвал топ-5 профессий, на которые будет расти спрос

Спрос на новых сотрудников в России этим летом упал на 15%, однако есть профессии, спрос на которые будет расти. В разговоре с Общественной службой новостей карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал топ-5 таких профессий.

Примерно половина вакансий, открытых сейчас, связаны с продажами (это могут быть менеджеры по продажам, коммерческие директора, начальники отдела продаж; маркетологи, интернет-маркетологи). Также, как всегда, востребованы рабочие специальности (фрезеровщики, разнорабочие, слесари, сантехники и прочее). Кроме того, часто ищут профессионалов-технологов — в пищевой промышленности, машинном производстве и других сферах. В IT-отрасли всегда востребованы программисты. И наконец, из-за сложностей, связанных с импортозамещением и параллельным импортом, востребованы специалисты в логистике и перевозке.