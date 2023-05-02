02 мая 2023, 18:56
Карьерный консультант Валинуров: люди, которые переезжают в большие города, хотят немного больше, чем их знакомые
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в разговоре с «Общественной службой новостей» поддержал людей, которые ради карьеры переезжают в такие города, как Москва и Санкт-Петербург.
По его словам, человек, который ставит перед собой высокие цели, должен беспрерывно развиваться.
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«Я считаю, что человек должен постоянно развиваться, его развитие зачастую связано с тем, что он может куда-то переехать. Психологи называют это выходом из зоны комфорта», — добавил эксперт.
Валинуров подчеркнул, что человек, который переехал в другое место, обладает большей энергией, чем тот кандидат, который находится в своей привычной обстановке.
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