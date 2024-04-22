Общество 22 апреля 2024, 10:45 Карьерный консультант Семенова рассказала, что более 90% резюме не содержат в себе реальных навыков соискателя

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Перед поиском новой работы важно уделить большое внимание резюме. Как правило, более 90% всех резюме не содержат в себе реальных навыков и компетенций соискателя. Об этом радиостанции Sputnik рассказала карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone Оксана Семенова.

Эксперт посоветовала не стесняться рассылать резюме как можно большему количеству работодателей. Таким образом можно повысить шансы на получение приглашений. Перед собеседованием следует подготовиться заранее к возможным вопросам и диалогам.

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«Найдите в интернете самые часто задаваемые вопросы для специалистов вашей профессии, продумайте ответы», — сообщила Семенова.

Важно придерживаться тех тем, которые раскрывают ваш профессионализм и интерес к работе, добавила эксперт.